Kui tihti võiks töötajate arvates olla palgapäev?

Eestis töövõtjate seas korraldatud uuringust selgus, et iga neljas töötaja sooviks palka saada vähemalt kord nädalas. IT-sektoris sooviksid palka tihedamini kui kord kuus saada tervelt 40% töötajatest. Palgamaksmise perioodi lühendamine võiks avaldada positiivset mõju inimeste toimetulekule, kuivõrd varasematest uuringutest on selgunud, et iga viies töötaja ei tule oma palgaga praegusel tööturul toime.