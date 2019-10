Laupäeval heisatakse hõimupäeva puhul Eesti lipud

2019. aasta on põliskeelte aasta ning seetõttu on hõimupäevad seekord pühendatud soome-ugri keeltele, et tõsta teadlikkust ohustatud keelte olukorrast ning neid rohkem väärtustada. Hõimupäevad algasid 9. oktoobril näituse “Uurali rahvaste looduslikud pühapaigad” avamisega Tallinna Botaanikaaias. 11. oktoobril toimus Eesti keele Instituudis konverents „Põlisrahvad ja keeled globaliseeruvas maailmas. Väljakutsed, võimalused ja ohud“. Hõimupäevade peakontserdid toimuvad sel aastal 18. oktoobril kell 19 Viljandi Pärimusmuusika Aidas, 19. oktoobril kell 15 Tartus Eesti Rahva Muuseumis ning 20. oktoobril kell 16 Tallinnas Vabal Laval.