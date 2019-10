Enefit Green ja NEFCO müüvad oma osaluse Oisu biogaasi koostootmisjaamas

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas ütles, et ettevõttel oli plaan 4E Biofondi osaluse müügiks juba Nelja Energia omandamise hetkel. „Meie soov on hoida fookust Enefit Greeni põhilistel ärisuundadel, milleks on taastuvenergia tootmine tuulest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Keskendume meie kõigil koduturgudel nende tootmissuundade efektiivistamisele ning tuule ja päikese puhul ka kasvatamisele, et liikuda järjekindlalt taastuvenergia toodangu suurendamise suunas Eesti Energia kontsernis,“ sõnas Kärmas.

„Oma investeeringuga 4E Biofondi on NEFCO aidanud kaasa puhta ja jätkusuutliku energia tootmisele Eestis. Oleme seeläbi omandanud kasulikke biogaasi tootmiskogemusi, et vähendada põllumajanduslikust tootmisest pärit jäätmete heidet Läänemerre,” ütles Trond Moe, NEFCO tegevdirektor.

Eesti ühe suurima investeerimisettevõtte Infortar juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul huvitub Infortar eelkõige innovatsioonist ja keskkonnahoiust. "Laevad, maagaas, LNG, maavarad ning nüüd ka biogaasi tehased - kõik need kasutavad kõrgtehnoloogiat ning üheks selle tulemuseks on puhtam keskkond ja parem elukvaliteet. Biogaas on läbinisti kohalik, puhas ja roheline kütus, see on tulevikku suunatud investeering, mis lähtub ringmajanduse põhimõtetest ja kindlustab vastutustundlikult meie positsioone energiaturul,” sõnas Hanschmidt.