Järvamaa noormees sõitis õppekogunemisele kohale Hispaaniast

Remondirühma reservväelane, Järvamaalt pärit Kaimo Paas oli teisipäeval päikesereisil. „Mina päevitasin Hispaania sooja päikese all, kui sõber, kellega me puhkusel olime, nägi uudist 61. tagalapataljoni kogunemise kohta. Väga tuttav number tundus. Mõne aja pärast tuli telefonile SMS ning e-mailile kiri. Helistasin infotelefonile ning andsin teada, et jõuan hiljem ning hakkasin lennukit ootama. Õnneks samal päeval sai ka puhkus otsa, nii et väga palju hiljaks ei jäänud.“