Paides toodetav hummus maitses naisteajakirja testijatele

Naistelehe köögitoimetaja Ragne Värk tõi välja, et Marta Pagari klassikalise hummuse välimus on täpselt selline nagu üks naturaalne hummus olema peab. "Tekstuur on võidesarnane, kuid mulle meeldib, et esile tulevad selged ja puhtad maitsed ning miski ei domineeri üleliia," kommenteeris ta.