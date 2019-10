Tellijale

Järva-Jaanist noorte sportlastega võistlemas käinud Kalle Puss ütles, et võistlejate ennastsalgavat pingutust oli hea vaadata. Isiklike rekorditeni jõudsid peaaegu kõik.

Ta märkis, et sugugi mitte kõik võistlejad pole suure kogemustepagasiga sangpommitõstjad. Nii mõnigi noormees on alaga tegelenud vaeval aasta või natuke rohkem. "Taur Guitar on aga näiteks tubli kickpoksija, kes alles hiljaaegu hakkas sangpommide vastu huvi tundma ning tegi elu esimese võistluse. Saavutatud teine koht andis talle kindlasti indu end veelgi tugevamaks treenida," sõnas Puss.