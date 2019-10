Ülikoolide sümfooniaorkestrite laager päädis kontserdiga

Tellijale

Dirigent Martin Sildos selgitas, et ülikoolide orkestrid pidasid Paides kahepäevast laagrit. "Meil on novembris Jõhvi kontserdiajas tulemas Eesti sümfooniaorkestrite liidu aastakontsert, kus ülikoolide orkestrid on traditsiooni kohaselt ühiselt üles astunud. Selleks, et koos esineda, tuleb aga ka koos proovi teha. Keset Eestist on tore kokku saada ja harjutada," rääkis ta.