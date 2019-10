DPD ehitab Türil pakiautomaadi suuremaks

Tellijale

„Oleme oma pakiautomaatide võrgustiku laiendamisega tegelenud vägagi aktiivselt. Möödunud aastal saime juurde 50 ning selle aastaga 32 uut pakiautomaati. Nüüd teeme oktoobris ja novembris hoogtööna 21 juba paigaldatud automaati veelgi suuremaks,“ selgitas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss. „Põhjus selleks on lihtne – uued automaadid on klientide poolt väga hästi omaks võetud ja mahud on kohati osutunud suuremaks, kui me algselt ennustasime.“