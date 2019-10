Tellijale

MTÜ Karessen juhatuse liige Tõnu Taal ütles, et tavaliselt teevad nokitsevad külaseltsid omaette ega kutsu naabreid ühisüritustele kaasa, kuid Järva valla selles nurgas on nüüd teisiti.

"Võib ju arvata, et naaberkülade põliselanikud on üksteisega tuttavad, kuid viimased aastad on toonud küladesse palju uusi inimesi. Enamasti on need noored lastega pered ning ka neid on tarvis kogukonnaga ühendada ning tegemistesse kaasa haarata," rääkis Taal.