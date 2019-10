Paide Laia tänava tänavavalgustuskilpe on tabanud rüüstamislaine

Viimaste päevade jooksul on keegi kolmel ööl käinud Paides Lai tänava 33 maja juures asuvaid tänavavalgustuskilpe rüüstamas. SA Paide Haldus juhatuse liige Janno Lehemets märgib, et üks asi on varaline kahju, aga käsitsi kilbi kallale minnes on väga suur tõenäosus surma saada.