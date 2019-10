Heategu sai karistatud

Paikassi eestvedaja Virge Piisner rääkis, et 11. oktoobril nägi ta Pärnu 67 maja juures teel lebamas kassi, kes oli tõenäoliselt teed ületades autolt löögi saanud või ratta alt läbi käinud. Loomake oli elus ning loomulikult ei lubanud Piisneri süda teda sinna piinlema jätta.

«Kuna olin just oma hoolealuseid kliinikusse saatmas, panin ka selle õnnetu kassi autosse, et ta saaks kiirelt abi,» jutustas ta. Kohe tegi ta ka postituse Paikassi ja Märgatud Paides Facebooki lehtedele, et leida üles kassi omanik. Kuigi õnnetusse sattunud kassil puudus kiip, nägi ta Piisneri hinnangul heas toitumuses ja hoolitsetud välja.

Piisner sai postitusele üsna ruttu vastuse naiselt, kes arvas õnnetusse sattunud kassis ära tundvat oma naabrinaise lemmiku. «Ta lubas, et annab perele juhtunust teada ning nad võtavad siis minuga ühendust,» rääkis ta.

Paraku ei võtnud Piisneriga keegi ühendust. Kui ta sai öösel kliinikust kõne, et kass andis alla ega jaksanud enam võidelda, andis ta rumala peaga sellest teada ka temaga esmalt ühendust võtnud naisele. «Siis sain aga vastuseks juba veiderdava jutu, et tegelikult polnud ikka tegu nende naabrite kassiga,» lausus ta.

Piisner tõdes, et seda võiski ju arvata, sest kes see ikka tahab oma surnud looma eest maksta. «Nii juhtuski, et heategu sai sõna otseses mõttes karistatud 382.21 euro suuruse arvega,» märkis ta.

Piisner selgitas, et kõige rohkem kahju on tal sellest, et see raha tuleb leida koduta kasside arvelt, kes vajavad samuti arstiabi ja toitu. «Ma ei kahetse sekundikski, et auto alla jäänud kassi kliinikusse saatsin. Vähemalt ta ei piinelnud ning teda ei sõidetud tee peale tapeediks. Aga ma ei mõista selle kassi omanikke, kes ühtäkki oma lemmikust enam ei hoolinud ning hiilisid vastutusest kõrvale,» lausus ta.

Kassitoas käivad Piisneri sõnul vabatahtlikena abis algklasside lapsed, kes oma lehtede riisumise eest saadud pisku taskurahagi kodututele kassidele annetavad, samas kui täiskasvanud loomaomanike vastutustunne on null.