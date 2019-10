See ülesvõte Suure-Jaani veekeskusest pärineb veebruaris peetud avamispeolt, aga rahva huvi selle vastu ei ole raugenud.

Käimasoleval koolivaheajal on väga suur tung Viljandimaal nii Suure-Jaani kui Abja veekeskusesse. Esmaspäeva lõuna paiku pidid Suure-Jaanis paljud naised järjekorras ootama kolmveerand tundi ja tunni jagu, üks põhjustest oli see, et natuke varem oli saabunud suur bussitäis Paide pensionäre.