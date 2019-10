Türil hakatakse toiduabi jagama

Sotsiaalministeerium jagab koos Toidupangaga 2019. aasta sügisel Euroopa enim puudust kannatavate inimeste abifondi ostetud toiduabi. Toiduabi on õigus saada inimestel, kes 2019. aasta augustis ja septembris taotlesid ja said toimetulekutoetust või kellele samal perioodil on kohalik omavalitus maksnud perekonna sissetulekust sõltuvat või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud toetust.