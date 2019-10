RIA: vanemaealised jäävad arvutit kasutades hätta tarkvarauuendustega

„Kohaletulnutel paistis olevat kõige enam muret IT-rakenduste või seadmete igapäevase kasutamisega – kui kord on kellegi teadjama tuttava abiga arvuti püsti pandud või telefon seadistatud, siis selliseks jääb ta pikemaks ajaks, kui kasutajat eraldi ei juhendata. See tähendab, et seadmeid ei uuendata, mitmed funktsioonid lakkavad töötamast ning seadme kasutaja on ka kohe haavatavam,“ võttis RIA juhtivanalüütik Lauri Tankler kokku eakate mured. Mitmel juhul olid arvutikasutajad lasknud uuendused kinni keerata.