Perespordipäevale tulevad kuulsad sportlased

Tegevused on jõukohased kõigile, ole sa siis lasteaialaps, täiskasvanud või vanaema-vanaisa. Tegevused toimuvad võistkondades, kus kõigile on võimaliks üksteist abistada ja õpetada. Kohal on ka Türi spordikooli õpilased vibuspordi osakonnast. Nad on maailatasmel sportlased. Sel aastal on nad võitnud suveuniversiaadilt ja Euroopa juunioride meistrivõistlustelt kuldmedalid. Lisaks sellele olid vibulaskurid maailmameistrivõistlustel kuuendad.