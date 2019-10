Talverehvid all? Uueks nädalaks lubab lumesadu

❗️Tormise nädalavahetuse sissejuhatus🌬 Eeloleval nädalavahetusel näitab sügis oma kurja palet. 📍Täna (25.10) õhtul on tõusmas tuul🌬, homme (26.10) lisandub tihe vihmasadu. 📍Täna (25.10) päeval areneb Skandinaavia kohal madalrõhkkond (nimeks WILHELM), mis süveneb ning õhtu poole Eestis tuule tormiks tõstab. Tugevamad iilid koonduvad hilisõhtul tõenäoliselt Eesti põhjarannikule. 📍Homme (26.10) kaugeneb pööris üle Põhjalahe Lapimaale ning läänevooluga saabub merelt uus ja veel ägedam tsüklon (nimeks Xander), mis mööda Soome lahte itta liigub. Selle vahetus läheduses on päev vihmane ja tormine üle terve maa. Hoiatusi Eesti kohta näed siit👇: http://bit.ly/hoiatused #tormituul #vihm #igailmaga #riigiilmateenistus

