Loomaaiaasukad maiustavad Roosna-Alliku laste kasvatatud kõrvitsatega

Kõrvitsapäev rikastab loomaaialoomade toidulauda ja keskkonda ning pakub neile erksavärvilise söögivilja näol põnevat uudistamist. Tänavune kõrvitsasaak on taas rekordiline - kui eelmisel aastal saabus loomaaeda ligi 20 tonni kõrvitsaid ja sahvritesse jäi veel veidi ruumi, siis sel aastal on sahvrid heade inimeste poolt saadetud kõrvitsatest pilgeni täis.

Ainuüksi kullerite abiga on teele pandud märkimisväärselt rohkem kõrvitsaid kui eelmisel aastal ning saabuvate kõrvitsate kogus aina kasvab. Suure töö raskete kõrvitsate kohale toomisel on teinud kullerfirma DPD Eesti AS. Nende kaasabil on erinevatest Eestimaa paikadest loomaaeda saabunud ligi 100 erinevas suuruses saadetist. Kuna kõrvits säilib hästi, siis saavad loomad maiustada seni, kuni saaki jätkub, kasvõi kevadeni välja. Lisaks kõrvitsatele on abivalmid abilised loomaaia poole teele pannud ka porgandeid, peete ja teisi hästisäilivaid köögivilju.