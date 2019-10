Tervisekeskuse avamine lükkub novembrisse

Tellijale

"Aktuaalne kaamera" vahendas, et maja sai kasutusloa 26. augustil, kuid sissekolimisega läheb veel aega. "Veel seadistame hoone sidesüsteeme ja veel on vaja seadistada hoone automaatikat. Kuskil novembri teises pooles plaanime ikkagi kolida," rääkis OÜ Türi Tervisekeskus juhataja, perearst Toomas Tamm. Kurioosumina selgus alles pärast keskuse valmimist, et majal pole internetiühendust.