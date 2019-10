Järvamaale anti esimese taseme tormihoiatus

Esimese taseme tormihoiatuse on saanud Järvamaa ja Jõgevamaa ning koguni teise astme hoiatuse Saaremaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa.

Ilmateenistus väljastab teise taseme hoiatuse, kui ilm on ohtlik ehk esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Inimesed peaksid olema väga tähelepanelikud ja jälgima pidevalt ilmaprognoosi, samuti tuleb olla teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud, ja järgima kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi.

Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvestada tuleks esimese taseme hoiatuse puhul sellega, kui inimese tegevus on ilmast mõjutatud ning jälgida tasuks edasist ilmaprognoosi.

Tormituuled on vooluta jätnud 20 000 majapidamist

Tugev tuul on põhjustanud hulgaliselt elektririkkeid. Täna kella 15:40 seisuga on tormituulte tõttu vooluta ligikaudu 20 000 majapidamist. Kõige rohkem on vooluta kliente Viljandimaal, Saaremaal ja Pärnumaal.