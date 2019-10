Ekspert: Ole kriisideks valmis

Päästeamet on kriisideks valmistumiseks teadmisi jaganud juba paar aastat. Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Viktor Saaremets ütles, et eilne Eestit räsinud torm oligi õpikunäide ühest võimalikust kriisist. „Torm, laiaulatuslikud elektrikatkestused, sellele lisaks puuduv vesi ja küte. Puudulik või olematu telefoniside ning kadunud võimalus kütust tankida või poest süüa osta. Arvestades, et sügistormid alles koguvad hoogu, soovitan inimestele läbi mõelda iseenda ja oma lähedaste igapäevase kriisideks valmisoleku,“ ütles Saaremets.