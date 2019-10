Paides saab täna jälle liikuda

Liikumissarja eesmärk on motiveerida inimesi liikuma aasa ringi värskes õhus. Sarjal on 31 etappi.

Osalema on oodatud kõik tervisesportlased (jooksjad, kepikõndijad, käijad, suusatajad) sõltumata vanusest ja eelnevast kehalisest ettevalmistusest, sest liikumise kiiruse ja distantsi valib igaüks ise.

Liikumissarja etapid on Paide linnas. Liikumissarjast osavõtt on iga osaleja enda vastutusel. Tänavatel liigeldes tuleb järgida liikluseeskirju. Pimedal ajal liigeldes on helkurit kanda kohustuslik.