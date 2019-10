Perespordipäev viis Kärusse

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko andis teada, et Käru kooli võimlasse kogunes ligi poolsada inimest, kes soovisid ühiselt sportimist nautida. Külalistena olid spordipäevale tulnud Türi spordikooli vibusportlased, kes rääkisid oma spordialast, tulemustest ja sellest, kuidas on võimalik nendega liituda. „Tegemist on tippsportlastega, kes on sel aastal võitnud maailmameistrivõistlustel naiskonnaga kuuenda koha, Euroopa juunioride meistrivõistlustel kuldmedali, suveuniversiaadil kuldmedali, Euroopa mängudel seitsmenda koha ja kroonitud korduvalt Eesti meistritiitliga,“ tunnustas ta.