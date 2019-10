Tellijale

Vähemalt korra aastas tuhiseb Mäo viadukti alt Tartu suunas mõni sõjalennuk, sest Kastre vallas Langel tegutsev Eesti lennundusmuuseum on võtnud sihiks hooaja jooksul hankida oma eksponaatidele täienduseks vähemalt ühe lennuki.

Eesti lennundusmuuseumi juht Mati Meos ütles, et tavaliselt on uue sõjalennuki muuseumisse saabumine ajastatud varakevadesse, et saada lennumasin juuni alguses peetavate lennunduspäevadeks esitlusvalmis, kuid nüüd kiirustas algselt oktoobri lõppu plaanitud Brexiti tähtaeg brittidelt ründelennukit Jaguar varem kätte saama.