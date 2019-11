Maanteeamet tunnustas Paide rattavõistluse korraldajaid

Liiklusohutuse auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada tänu isikutele ja organisatsioonidele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on enda asutuses või paikkonnas silma paistnud liiklushariduse korraldamise ja liiklusohutuse edendamisega.

„Suur rõõm on tõdeda, et meie ümber märgatakse ja soovitakse tunnustada tublisid tegijaid ja säravaid tegusid. Tunnustatud inimesed ja teistele silma paistvad teod on eeskujuks meile kõigile,“ ütleb Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Solveig Edasi. „Maanteeamet on tänulik, et Eestis on nii palju inimesi, kes vabatahtlikult panustavad viisakasse liikluskultuuri ja liiklusohutuse 0-visiooni täitumisse,“ lisas ta.