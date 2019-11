Vargad rüüstavad Järvamaa talusid

"Eeskätt varastatakse taludest seda, mis ripakil, ehk mille kaasavõtmiseks ei pea kuhugi sisse tungima," rõhutas Põldma. "Iga neljas vargus sünnib luku lõhkumise teel. Kui ripakil asjade varastamise vastu aitab vaid hoolikam hoidmine, siis luku lõhkumine on juba niisugune sissetung, mille varas võtab ette, kui on kindel, et teda ei nähta."