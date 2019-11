Valmistugem elektrikatkestusteks ja murdunud puudeks: lähipäevadeks lubab väga valju tuult

Laupäeval koondub kõrgrõhuala Venemaa kohale, Skandinaaviat aga katab madalrõhkkonna serv. Kahe rõhuala piirimail tugevneb lõuna- ja kagutuul puhanguti 14, päeval saartel 18 m/s. Saartele ja Liivi lahe ümbrusse jõuavad öösel sajupilved, liiguvad hommikuks edasi mandrile ja keskpäevaks Virumaale. Sadu on enamasti nõrk ja tuleb alla vihmana, sisemaal võib sekka lörtsi poetada. Ennelõunal sajab veel veidi Virumaal, pärastlõuna on suurema sajuta. Kuid õhtul jõuab Lääne-Eestisse juba uus sajuala. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, rannikul 5°C ümber, pärast keskööd Lääne-Eestis tõuseb, päeval 3..7°C.