Türi muusikakooli kasvandikud noppisid rahvusvahelisel konkursil auhinnalisi kohti

26.10–31.10 toimus Hispaanias Tenerifel rahvusvaheline konkurss Stars at Tenerife 2019, kus esmakordselt osalesid ka pillimängijad Eestist. Konkurss toimus kuues vanuserühmas alates kuni 6-aastastest 22-aastaste ja vanemateni välja. Osalejad olid 15 riigist: Eestist, Hispaaniast, Portugalist, Prantsusmaalt, Türgist, Saksamaalt, Hollandist, Rootsist, Kasahstanist, Gruusiast, Venemaalt, Mehhikost, USA-st, Hiinast ja Lõuna-Koreast.

Mõlemad tublid mängijad said kutse osaleda IV Rahvusvahelisel Mozarti konkursil Gruusias, Tbilisis 20.01.–27.01. 2020 ja otse teises voorus ilma videovooru läbimata Saksamaal toimuval konkursil The tenth international competition "Musical fireworks in Baden . Wuerttemberg 2020. 16.04.–19.04.2020.