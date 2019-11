Spordimehed loosivad välja tasuta reisi Egiptusesse

Tellijale

«Käisime klubi juhatusega välja mõtte, et kui tuleme esikolmikusse, siis üks mängumees saab tasuta reisi Egiptusse. Teine reisib kaasa poole hinnaga. Loosimine on novembri alguses klubihooaja lõpetamisel,» on Türi Ganvixi eestvedaja Vitali Gansen Järva Teatajale öelnud.