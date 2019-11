Hingedekuu avati raamatukogus muusika- ja luuleõhtuga

Hing ja hingamine on eesti keeles tihedalt seotud mõisted. Bambusridva sisse hingates tuleb hing sellesse sisse ja nii sünnib muusika. Sõna sisse hingates puudutab see hinge, pakub äratundmist ja teeb olemise kergemaks

Korraldajad kinnitasid, et nii lähemalt kui kaugemaltki kokkutulnud publik oli ilmne tõestus kui vajalik on hetkeks aeg maha võtta ja iseendasse vaadata. Kokkutulnud said kuulda India traditsioonilisi flöödiviise ning luulet mitmetelt eri autoritelt nii Eestist kui kaugemalt.