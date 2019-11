Otsitakse aasta kõige keskkonnasõbralikumat tegu ja ettevõtet

Aasta Keskkonnategu on konkurss, kuhu oodatakse laiemalt keskkonna heaks tehtut, mis innustab ja on eeskujuks. Keskkonnaminister Rene Kokk kutsub inimesi üles selliseid ettevõtmisi märkama ja konkursile esitama. "Just kohalikud elanikud on need, kes on oskavad kõige õigemini hinnata, mis neid ümbritsevat keskkonda kõige paremini aidanud on. Nüüd on meil kõigil võimalus esitada tunnustamiseks inimesi, kes on meie lähedal, kogukonnas ja kelle tegevus on suunatud keskkonnakaitsele,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk.

Aasta Keskkonnateole kandideerida nii ettevõtted, ühingud, eraisikud kui ka asutused. Esitada võib enda tehtud projekti või ka kedagi teist, kes võiks olla Aasta Keskkonnateo auhinna vääriline. Tegu peab olema uudne ja suunatud laiadele massidele ning tehtud mitte isikliku kasu saamise eesmärgil. Viimaste aastate parimad teod on otseselt suunatud looduse heaks ja keskkonnateadlikkuse kasvuks. Näiteks eelmisel aastal pälvis võidu Laeva jõe taaselustamise ning tõugja ja tuura asustamise eest MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus.

Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursile ootame osalema kõik väikesed, keskmised ja suured ettevõtted ning organisatsioonid, kes oma viimase aasta tegevuses on senisest enam keskkonnaga arvestanud. Meie eesmärgiks on tõsta esile ettevõtteid, kes on oma tegevust või tootmist muutnud või ehk hoopis on nende toodang selline, mis muudab keskkonda paremaks. Keskkonnaminister Rene Koka sõnul on keskkonnasõbralikkus ettevõtete jaoks suurepärane müügiargument ja seepärast on konkursil osalemine kahtlemata oluline. „Ootame osa võtma kõiki organisatsioone, kes on eriliselt panustanud keskkonnasaaste vähendamisse ja keskkonnahoiu suurendamisse. Keskkonnasõbralikud lahendused on hea näide, kuidas muuta keskkonnaprobleemid hoopis võimalusteks,“ ütles Rene Kokk. Osaleda saavad kõik era- ja avaliku sektori organisatsioonid ja ettevõtted, kes on eelneva aasta jooksul tegutsenud keskkonda arvesse võttes.

Mõlemale konkursile saab kandideerida 4. novembrist 4. detsembrini läbi keskkonnatunnustuste kodulehekülje – www.keskkonnatunnustused.ee

Oma panuse konkursi parimate selgitamisel saab anda ka rahvas, nimelt toimub detsembris rahvahääletus, kus selgitatakse rahva lemmikud. Parimaid autasustatakse jaanuaris.

Aasta Keskkonnateo puhul on on Keskkonnaministeerium välja pannud auhinnafondi, mille suurus on kuni 5000 eurot.

Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte võitja saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbralikkuse arendamisse veel 35 000 eurot. Eesti konkursi võitjatel ja tunnustatutel on võimalus osaleda ka Euroopa keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil (European Business Award for the Environment), mis toimub juba järgmisel aastal.

Lisaks on kõikidel võitjatel õigus kasutada keskkonnamärgist, et oma head tööd näidata ka teistele. Seda õunapuuõie kujulist märgist võib kasutada näiteks kirjaplangil, trükistel ja toodete/teenuste reklaamimisel.