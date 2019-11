Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollis juunist oktoobrini üle Eesti alkoholi ja tubaka väljapanekut

„Kehtiva nõude järgi peavad alkohoolsed joogid ja nende väljapanek olema paigutatud kõikidest teistest kaupades eraldi. Alkohoolsed joogid tuleb müügisaalis paigutada nii, et tarbija ei puutuks teisi kaupu valides vältimatult kokku alkohoolsete jookidega,“ selgitab TTJA kaubandustalituse juhataja Birgit Valgus.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollis juunist oktoobrini üle Eesti jaekaubanduse müügikohtasid (toidupoed, tanklad vms), et saada ülevaade turuolukorrast alkohoolsete jookide väljapanekule kehtestatud piirangute kinnipidamisest kauplejate poolt. Kokku kontrolliti alkohoolsete jookide väljapanekut 173 kaupluses, neist nõuded olid täidetud 99 kaupluses.

Siiski selgus kontrolli käigus, et osade kauplejate ümberkorraldused ei taganud kehtivate nõuete täitmist parimal võimalikul viisil. „Kauplustes, kus alkohoolsete jookide väljapaneku nõuded olid endiselt täitmata, juhtisime kaupleja tähelepanu tuvastatud puudustele ning selgitasime kauplejale kehtivaid nõudeid,“ lisab Valgus. Peamised rikkumised seisnesid selles, et alkohoolsed joogid ei olnud eraldatud muudest kaupadest, need olid nähtavad jaekaubanduse müügikohta sisenemisel ning nad olid nähtavad kassas (s.h iseteenindus) kaupade eest tasumisel.