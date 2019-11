Ehmatus raamatusõpradele: Järva valda jääb juriidiliselt alles vaid üks raamatukogu

Järva valla kodulehel selgitatakse, et Järva vallas on 13 raamatukogu (lisaks Koeru Raamatukogu struktuuriüksusesse kuuluvad Vao ja Ervita raamatukogud) oma põhimäärusega, juhtidega, eelarvega. 1. jaanuarist plaanitakse luua üks vallaraamatukogu, mis tähendab, et juriidiliselt jääbki alles ainult üks raamatukogu, mis saab asuma Koigis. Tegelikult jätkub töö ka kõigis teistes raamatukogudes (Ahulas, Albus, Amblas, Käravetel, Aravetel, Imaveres, Järva-Jaanis, Karedal, Karinul, Koerus, Käsukonnas ja Päinurmel).