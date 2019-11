Märka ja hoia jälgimisseadmega hunti

„Nüüdseks seitsmendat aastat kestnud huntide telemeetrilise jälgimise (seire) projekti raames on taoline GPS seade paigaldatud 15. hundile. Huntide telemeetriline jälgimine annab üliolulist teavet kohaliku hundipopulatsiooni seisundi olulisemate näitajate nagu toitumise, liikumiste, karjade (pesakondade) paiknemise ja rännete kohta ning on vajalik arvukushinnangute koostamiseks.“ selgitas Keskkonnaagentuuri hundispetsialist Marko Kübarsepp.

Hundil on kaelas valget värvi jälgimisseade. Kuna äsja on alanud hundi jahihooaeg, tuletame meelde, et telemeetriaseadmega huntidele ja nende gruppidele on jahipidamine keelatud. Teavitame jooksvalt hundi liikumisest kohalikke jahipiirkonna kasutajaid ja ka ohjamisalade koordinaatoreid. Loodame, et jälgimisseadmega varustatud hunt püssitoru ette ei juhtu ning saab meile oma andmetega veel pikki aastaid abiks olla.