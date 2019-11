Harjutuse Tractable käigus Eestisse jõudnud Ühendkuningriigi üksus alustas teenistust

Eestisse saabunud üksus vahetab välja tänavu märtsist siin lahingugrupi koosseisus teeninud kuninga husaaride üksuse. 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus tänas kodumaale suunduvat üksust teenistuse eest, tõdedes, et sõdurid tegid väga head tööd nii erinevatel õppustel kui ka igapäevases teenistuses.

„Teil on ees viis kuud, mis jäävad teile kindlasti meelde – tulemas on talv ning see õpetab teile palju. Ma soovitangi teile õppida ja õpetada,“ ütles kolonel Karus. „Teie siinolek õpetab meie vormikandjatele erinevate võimekustega arvestamist, nende vooruste kasutamist ning lihvib kõikide osapoolte oskust rahvusvahelises keskkonnas töötada,“ lisas ta.