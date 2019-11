Linn otsib keskväljakule kaunist jõulupuud

Paide linnavalitsuse haldusjuht Rein Säinas meenutas, et eelmisel aastal pakuti Paide jõulupuuks välja kaheksa kuuske. Nad vaatasid kõik puud kasvukohas üle ja leidsid, et Koerus kasvanud kuusk oli parim. Seda nii kõrguse, üldise välimuse kui ka kättesaadavuse tõttu.

Säinas oli seda meelt, et üks ilus jõulukuusk annab linna jõulumeeleolule kindlasti palju juurde.

Kuusk pannakse enne esimest advendi üles Paide keskväljakule tavapärasese kohta, kus see on alati seisnud. Tuled süüdatakse kuusel pidulikult 1. advendil, mis on tänavu 1. detsembril.