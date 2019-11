Tellijale

Väätsa prügila juhatuse liige Alvar Jullinen ütles, et uuenenud hinnakiri on juba praegu Väätsa prügila kodulehel üleval ning kõiki koostööpartnereid on samuti teavitatud.

Jullinen nentis, et hinnatõus kipub alati problemaatiline olema, kuid kuna Väätsa teenindab enamjaolt avalikku pakendivõrku ning jäätmejaamasid, ei puuduta see kuigi palju tavakodanikke. "Pigem on see hinnakirja muutmine adressseeritud juriidilistele isikutele," täpsustas ta.