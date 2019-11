Laiem pakiautomaadivõrk rõõmustas Aravete ja Koeru elanikke

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv ütles, et Eesti laiendamised on peaaegu kõik juba tänaseks tehtud. Järvamaa sai tänavu juurde Aravete pakiautomaadi ning Koeru inimesed olid nii agarad pakisaatjad ja tellijad, et sinna pandi automaadile pakilahtreid juurde.

Omniva Eesti pakiäri juhi Martin Lutsu sõnul keskenduti Eesti laienemise puhul pakiliikluse tulipunktidele, kuid samas ei jäetud kõrvale ka väiksemaid asulaid. „Mitu automaati jõudsid tänavu ka väiksematesse asulatesse, mitmed aga juba olemasolevate väga populaarsete automaatide lähedusse, et võimaldada pakimahtudel veelgi kasvada,“ märkis Luts. „Siinkohal tasub ka klientidel oma piirkonna uutel asukohtadel silma peal hoida. Võimalik, et uus automaat asub palju mugavamas kohas, kui harjumuspärane automaat.”

„Ühelt poolt võimaldavad uued automaadid klientidel oma pakid mugavamalt kätte saada. Teisalt näeme, et just pakiautomaat on väiksemates asulates kohaliku e-kaubanduse käivitaja,“ ütles Luts. „Kuivõrd e-kaubanduse kasv ei näi raugevat, siis jätkame pakiautomaadivõrgu laiendamist kindlasti ka tulevikus.“

Uued pakiautomaadid ning lisakapid said Lutsu sõnul taas paika kõige õigemaks ajaks. “Näeme, et pakisaatmise tippaeg on lähenemas ning pakimahud hakkavad suurenema. See on meeldetuletus ka inimestele oma pakitellimused varakult enne jõule ära planeerida,“ lisas Luts.

Kui 2018. aastal paigaldas Omniva Eestisse rekordilised 100 uut pakiautomaati, siis sel aastal said Eesti 15 automaadi kõrval suurema fookuse Läti ja Leedu pakivõrgud, kuhu lisandus vastavalt 45 ning 150 uut pakiautomaati.