Plahvatanud kodukeemia saastas Lembitu pargi mänguväljaku

Info söövitava ainega koos olnud atraktsioonist hakkas kiirelt levima Facebooki grupis Järvamaa emmed. Selgus, et mitmed reede õhtupoolikul keerleval atraktsioonil käinud lapsed olid vanematele kurtnud, et käed kipitavad ja sügelevad.

Nahaärritus, pleegitusjäljed tütre retuusidel ning ka iseäralik lõhn panid tüdruku vanemad kahtlustama, et keegi võib olla karusselli happega üle valanud. Naine teavitas olukorrast Paide Haldust, kes tema sõnul lubas asja uurida. Järvamaa emmede Facebooki grupis levis hiljem info, et päästeamet käis pargis ja pesi atraktsiooni puhtaks ning et see oli söövitava ainega üle valatud.