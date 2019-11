Korvpallijärelkasv paneb ennast proovile

Korvpalliklubi Seitse treener Viljar Penner andis teada, et teise divisjoni turniiril peetakse kahel päeval kokku üheksa mängu. Võitluslikku nädalavahetust alustasid korvappliklubi Seitse poisid esimeses mängus saadud 62:30 võiduga Kardina/Tamsalu võistkonna üle.

Paide poiste teine kohtumine on täna kell 17.15 Väike-Maarja RSK-ga ning homme kell 13.30 on nende vastaseks korvpalliklubi HITO/BC Karjamaa. Kõik korvpallihuvilised on oodatud Paide poistele kaasa elama.