Tellijale

Seltsi juhatuse esimees Herta Preema rääkis, et 1989. aastast alates, mil selts asutati, on selle liikmeks astunud 307 inimest. Seltsi loomise juures olnud liikmetest on tänaseks kahjuks vähesed alles. Kohale tulnud asutajaliikmetele anti üle lill ja kingitus.

Preema alustas kõnet, naljatades, et kokkutulnud ingerisoomlased ei taha tunnistada ei seltsi ega enda vanust. Preema lisas, et 30 aastat on pikk aeg, aga ajaloos on see vaid üks silmapilk.