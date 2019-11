Koolid ootavad külalistundidesse 1000 inimest

“Koolid ootavad inimesi kõikidest eluvaldkondadest ja sobiva tunni leiab endale igaüks,” tutvustab tänavust kampaaniat "Tagasi kooli" tegevjuht Teibi Torm. “Sellel aastal oodatakse aga eriliselt palju inimesi ametitelt, kus on oluline eesti keel või kirjandus – näiteks toimetaja, ajakirjanik, luuletaja, copywriter. Kõige enam külalistundide kutseid on üles pannud VII–IX klasside õpetajad.”

Torm rõõmustab õpetajate aktiivse osavõtu üle. “Eesti õpetaja on äge, ta julgeb kaasata inimesi väljastpoolt ja see on kindlasti kaasaegse hariduse tunnus,” sõnas ta.

Külalistunni läbiviimiseks on vaja valmisolekut rääkida oma tööst või tutvustada oma karjääriteed. I–VI klasside õpilasi huvitab enim, milline on ametite tööpäev. Samas VII–XII klasside noored tahavad juba teada, milliseid oskused on just selle töö tegemiseks olulised, seetõttu tasub tutvustada lisaks ametile kogu oma elulugu ning kõiki elu jooskul tehtud haridus- ja töövalikuid.