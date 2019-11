Bussisõitja kurdab: bussiistmed on nii mustad, et nende peal ei kannata istuda!

Järva Teataja poole pöördus pahane bussilugeja, kes kurtis, et maakonnaliinide busside istmed on niivõrd määrdunud, et nende peale ei taha istudagi. Bussifirma sõnul on määrdunud busside osas oma süü sõitjatel, kes enda määrdunud kompse istmetel hoiavad.