Järvamaal kardetakse mobiilset kiiruskaamerat kui tuld: Juhtide omaalgatuslik hoiatussüsteem paneb inimesed salapilte tegema nii autodest kui hoonetest

Nüüdseks on tähelepanelikumad autojuhid mobiilset kiiruskaamerat oma tööd Järvamaa tegemaid näinud mitmeid kordi. Autojuhid teavad rääkida, et eriti tihti võib kaamerale peale sattuda Pärnu-Rakvere maanteel Türi-Allikul, teelõigul, kus kiiruspiiranguks on 50km/h. Seal oli kaamera ka selle töönädala alguses ning juhtide omaalgatuslik hoiatussüsteem andis sellest teada ka sotsiaalmeedias. Üles pandi pilt, mis sel korral tehti Türi-Allikul ühes hoone akendest. Eelmisel mõõtmiskorral pildistati mõõtevahendeid ja ametnikke ristmikule Tori poolt sõitvast autost.