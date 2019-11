Ajujahil jätkab kaks Järvamaa äriideed

Tellijale

EAS-i strateegia ja tootearenduse valdkonnajuht Inge Laas oli üks neist, kes hindas Ajujahi ideid. Neid laekus kokku 294. Laas kinnitas, et põnevad äriideed ei ole maailmas otsa lõppenud. „Eesti inimesed on leidlikud. Silma jäi mitu huvitavat ideed, mis keskendusid laste sotsiaalsete oskuste arendamisele, kaasates näiteks vanemat generatsiooni, nutikaid äppe või spetsialistide abi. Ideede esitanute profiilidest võib välja lugeda, et Ajujahi kiirendit hindavad lisaks noortele järjest rohkem ka kogenud ettevõtjad,“ rääkis Laas.