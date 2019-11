Järvamaalt pärit lauljatar Renate pääses "Eesti laul 2020" poolfinaali

Tellijale

Renate sõnul oli ta väga üllatunud ja rõõmus, kui sai teada, et tema pala "Videomäng" poolfinaali pääses. Lauljatar ütles, et see oli tal kuues kord enda laul "Eesti laulu" konkursile saata. Ta tunnistas, et kuna seni pole õnn talle naeratanud, on tal iga aastaga olnud järjest raskem uskuda, et ta päriselt võiks poolfinaali edasi saada. Järjekindlus viis aga sihile!