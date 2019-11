Imavere üritus kandideerib aasta mototeoks

Imaveres toimunud ürituse korraldaja Tanel Teas tõdes, et neil on hea meel olla kümne esite tõstetud kandidaadi seas ning loodetavasti hääletab kohalik kogukond ettevõtmise poolt. Samuti loodab ta hääli üritusel osalenud lastelt ja nende vanematelt. «Tagasiside Imevere üritusele oli väga hea ning motospordiga alles alustavad noored ja nende pered on sellistest võistlustest, kus kogu pere saab kaasa lüüa, huvitatud,» selgitas ta.