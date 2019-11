Kaia Iva käärib Koeru hooldekodus käised üles

Tellijale

Kaia Iva teatab, et hooldekodus hakkab ta tegelema dementsuse teemaga ning tuletab meelde, et juba ministrina õnnestus tal osapoolte koostöös selles valdkonnas teha olulisi muutusi.

"Koeru on üks vähestest hooldekodudest, kus on eraldi dementsusega inimeste osakond. Koeru kohandab praegu projektitoetusega hoolduskohti sobivamaks ja rajab sisehoovi dementsusega inimestele turvalise teraapiaaia. Koeru hooldekodu juht ja vanemhooldaja osalesid pilootprojektis, millega esmakordselt Eestis koolitati hooldekodude sisekoolitajaid dementsuse valdkonnas. Sel aastal võitsid Koeru esindajad vabariiklikul hooldajate kutsevõistlusel “Dementsusega inimesega suhtlemine” esikoha nii individuaal- kui võistkondlikus arvestuses. Koeru hooldekodu on MTÜ Elu Dementsusega liige," loetleb Iva Koeru hooldekodu edusamme.