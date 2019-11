«Oleme oma arenguga kasvanud faasi, kus uute ärimahtude finantseerimiseks on vaja leida lisaraha ning börsile minek on kodumaiste investorite kaasamiseks panga arendusse mõistlik ja õigeaegne valik, kuna kasvu finantseerimiseks ei piisa üksnes hoiuste kaasamisest, vaid vaja on omakapitali suurendada,» lausus.Coop Panga juhatuse liige Hans Pajoma.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/