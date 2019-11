Viljandi pärimusmuusika festival kuulutas välja järgmise folgipeo teema

Pärimusmuusikat iseloomustab funktsionaalsus ja eesmärgipärasus. Tihti on see saatnud tegevusi, mida on just ühiselt ette võetud: pärimusmuusika on kõlanud töövaeva kergenduseks, pühitsemiseks, tantsuks, teekonna lühendamiseks.

“Rahvalaul, pillimäng ja tantsimine on kui inimesi ühendav nähtamatu sotsiaalne liim. Et ühisest muusikategemisest või tantsimisest sündinud jõudu andvad tundelaengud on väga tugevad, teavad kõik laulu- ja tantsupeolised. Sama kehtib pärimusmuusika puhul,” ütles Viljandi pärimusmuusika festivali pealik Ando Kiviberg.

Hoolimata seninägematutest võimalustest üksteisega kontaktis olla on tänase päeva üks märksõna aga eraldatus. Põhjusi selleks võib olla mitu, aga tulemusena tajuvad paljud üksildust, usaldamatust. Pärimusmuusika on loomulik võimalus kokku saada, koos tegutseda, ühte hoida. ““Kokkumäng” on teemana nii üleskutse ühisele muusikategemisele kui ka üksteisega arvestamisele, koostööle,” sõnas Ando Kiviberg.

Viljandi pärimusmuusika festival on alates 2000. aastast keskendunud osalejate inspireerimiseks mingile kindlale pärimusmuusika aspektile või iseloomulikule nähtusele. Kaheksateistkümne aasta jooksul on teemade hulgas olnud näiteks nii soolomäng, mehelik laul ja naise hääl, pärimusmuusika tähtsus sündmuste tähistamisel kui palju muudki.

