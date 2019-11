Reedel mõõdetakse Järvamaa jahindusklubis suuremad sarvekandjad üle

Eesti Jahimeeste Seltsi presidendi Margus Puusti sõnul on 1. novembri seisuga kütitud 44% metskitsede ja 55% põtrade küttimismahust, mis teeb küttimistulemuseks 13 912 metskitse ja 3450 põtra. „Arvestades seda, et põtrade osas lisanduvad veel novembri ja detsembri ning metskitse osas veel ka jaanuari küttimistulemused, siis teeme kõik endast oleneva, et jahindusnõukogude poolt esitatud tellimuslik küttimismaht täita,” kommenteeris Puust.

Metskitse populatsioon on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Suurenenud on nii liiklusõnnetuste kui ka kahjude arv metsakultuuridele. Seetõttu soovivad nii teadlased kui maakondlikud jahindusnõukogud, et jahimehed võtaksid arvukuse reguleerimist täie tõsidusega.

Reede, 22. november Kell 8 toimub Järvamaa jahindusklubis põtrade bioproovide kogumine ja sarvede mõõtmine. Kontakt: Jüri Tõnisson, tel 516 8052, või Rauno Veeroja, tel 508 3269.

EJSi juhatuse liikme ja küttimiskokkuvõtte tegija Priit Vahtramäe sõnul on jahindusnõukogude poolt esitatud 2019. jahiaasta metskitse küttimismaht läbi aegade suurim - 31 619 isendit. ”Tänavu on poole jahihooaja jooksul neid kütitud samas suurusjärgus mis 2017. jahiaastal, mil kütiti kokku 15 807 metskitse,” ütles Vahtramäe. ”Samuti on põtrade küttimine sujunud plaanipäraselt,” lisas ta.